Vaşak ayı ve kurt işte fotokapana yansıyanlar

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ormanlara kurduğu fotokapanlara ilginç görüntüler yansıyor. Kameranın önünde geçen bir vaşak hiçbir şeye aldırış etmeden yürüyüşü, sırtı kaşınan bir ayının ağaça yaşlanması onlardan birkaçı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Vaşak ayı ve kurt işte fotokapana yansıyanlar

DMKP yani Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü...Doğada vahşi yaşamı kontrol etmek için kurdukları fotokapanlara birbirinden ilginç görüntüler takılıyor.l

İşte onlardan biri...Vaşak, kameranın önünden geçişi görmeye değer...Onun için de Milli Parklar paylaşımını şöyle yapmış;

Vaşak:Hiç de sağıma soluma bakmak dümdüz giderim

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Aynı kameranın önünde haşmetli bir ayı geçiyor...

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Salına salına yürüyen ayı sonunda Milli Parkların yaptığı "Sırtım da amma kaşındı, acaba şu ağaç mı, yoksu bu mu? Hah tam da bu" şeklindeki paylaşımını yerine getiriyor.

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Fotokapana son takılan ise bir kurt...Ancak kurt ne vaşak ne de ayı kadar sakin değil. Tam kameranın yanına yaklaştığında çıkan ses onu öyle bir korkutuyor ki, anında bölgeden uzaklaşıyor.

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İşte bu görüntüleri Milli Parklar Erzurum Bölgesi ekiplerinin tespit edip, paylaştığı video görüntüsü izlemeye değer...

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