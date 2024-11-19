Vaşak, Kangal köpeklerinden canını ağaca çıkarak kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vaşak, Kangal köpeklerinden canını ağaca çıkarak kurtardı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde koyun sürüsünü korumada Kangal köpekleri, etrafta gezinen yabani bir hayvan olduğunu sezdi. Kangal köpeklerinden kaçan vaşak en yakın ağaça tırmanarak hayatını kurtardı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde arazide koyun sürüsünü otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki vaşak ile karşılaştı. Etrafta gezinen vaşağı, koyun sürüsünü korumada görevli Kangal köpekleri fark edip, kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan vaşak, yakındaki bir ağaca tırmandı. Vaşak, köpeklerin uzaklaştırılmasıyla ağaçtan inip koşarak gözden kayboldu. Vaşağın ağaçtaki görüntüleri sürü sahipleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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