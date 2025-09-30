Vasiyeti gerçek oldu! Bakiler, Mekke toprağıyla Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’da organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti doğrultusunda Sivas’ta anne ve babasının yanında defnedildi. Mekke ve Karabağ'dan getirilen kutsal topraklar serpildi.

İstanbul'da böbrek yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi, üzerine Mekke ve Karabağ'dan getirilen topraklar serpildi.

Bakiler'in cenazesi geçtiğimiz gün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine Sivas'a gönderildi. Sivas'taki Ayyıldız Cami'nde ikindi namazının ardından ikinci bir cenaze namazı kılındı.

Edebiyat dünyasında acı kayıp! Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybettiEdebiyat dünyasında acı kayıp! Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un başta olmak üzere, sevenleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Limon kıldırdı. Bakiler'in Türk bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında tekbirler getirilerek taşındı. Cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi. Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.

aw549098-01.jpg

aw549098-02.jpg

aw549098-03.jpg

aw549098-05.jpg

aw549098-06.jpg

aw549098-07.jpg

aw549098-08.jpg

aw549098-09.jpg

aw549098-10.jpg

aw549098-04.jpg

Son Haberler
Şeker pancarı alım fiyatları belli oldu
Şeker pancarı alım fiyatları belli oldu
Simpsons ailesi yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor
Simpsons ailesi yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'