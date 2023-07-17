Vatandaş acınacak halde. Parası ancak bu kadar benzin almaya yetti

Sosyal medya fenomeni olan Şahin Sarsu, benzine gelen ÖTV zammını eleştirdi. Benzinliğe gelip 50 TL'lik akaryakıt almak isteyen müşteriye şırınga ile benzin verdi.

Vatandaş acınacak halde. Parası ancak bu kadar benzin almaya yetti

Editör: Osmancan EROK

Instagram ve YouTube'da yayınladığı videolarla sosyal medta fenomeni olan Şahin Sarsu, benzine dün gece saatlerinde gelen ÖTV zammını eleştirdi.

Benzinin ve motorinin litresine yansıtılan 5 TL'lik zammı ti'ye alan Sarsu, yeni bir video yayınladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıta gelen ÖTV zammını eleştiren Sarsu benzinlikte çektiği bir videoyu yayınladı. Sarsu’nun “Ben hep 50 liralık benzin alıyorum zaten" notuyla paylaştığı videoda bir aracın deposuna şırınga ile benzin doldurduğu ve müşteriden 50 TL ücret talep ettiği görüldü.

Vatandaşın acınacak halde olduğunu bu video ile açıkladı.

Benzinin ve motorinin litresine yansıtılan 5 TL'lik zammı ti’ye alan Sarsu’nun videosu sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Haberler
Ali Babacan ÖTV zammına isyan etti: Erdoğan vatandaşın nefesini kesiyor. İğneden ipliğe her şeye zam gelecek
Akaryakıttaki dev ÖTV zammının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni 'ek vergi' açıklaması
Bakanlıktan ÖTV’li benzin zammı açıklaması. Tarihe en acımasız açıklama olarak geçecek
Kılıçdaroğlu’ndan ÖTV tepkisi: Ben adım gibi biliyorum bir süre sonra yine gelecek
Akaryakıt zammı esnafı isyan ettirdi: 3 buçuk lira yakan bir araba bir anda beş lira yakmaya başladı
Öne Çıkanlar
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
ENAG’ın kurucusundan vahim açıklama: Yıllarca devam edecek Ekonomi
ENAG’ın kurucusundan vahim açıklama: Yıllarca devam edecek
Küçük Kız çocuklarını giyinme kabininde çektiler. Ayağa kaldıran görüntüler Dünya
Küçük Kız çocuklarını giyinme kabininde çektiler. Ayağa kaldıran görüntüler
Van’da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama Güncel
Van’da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Düğün evi kan gölüne döndü: 1 ölü 19 yaralı Güncel
Düğün evi kan gölüne döndü: 1 ölü 19 yaralı
Türkiye'ye büyük uyarı yapıldı. Kerberos bitti Karon sıcaklığı geliyor Güncel
Türkiye'ye büyük uyarı yapıldı. Kerberos bitti Karon sıcaklığı geliyor
Parkta öldürüldü Güncel
Parkta öldürüldü
Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem