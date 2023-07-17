Vatandaş acınacak halde. Parası ancak bu kadar benzin almaya yetti

Editör: Osmancan EROK

Instagram ve YouTube'da yayınladığı videolarla sosyal medta fenomeni olan Şahin Sarsu, benzine dün gece saatlerinde gelen ÖTV zammını eleştirdi.

Benzinin ve motorinin litresine yansıtılan 5 TL'lik zammı ti'ye alan Sarsu, yeni bir video yayınladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıta gelen ÖTV zammını eleştiren Sarsu benzinlikte çektiği bir videoyu yayınladı. Sarsu’nun “Ben hep 50 liralık benzin alıyorum zaten" notuyla paylaştığı videoda bir aracın deposuna şırınga ile benzin doldurduğu ve müşteriden 50 TL ücret talep ettiği görüldü.

Vatandaşın acınacak halde olduğunu bu video ile açıkladı.

Benzinin ve motorinin litresine yansıtılan 5 TL'lik zammı ti’ye alan Sarsu’nun videosu sosyal medyada gündem oldu.