Vatandaş altına yöneldi, dolar ve euro satışı azaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş altına yöneldi, dolar ve euro satışı azaldı

Samsun'un Teme İlçesi'nde Altın fiyatlarının son yıllardaki hızlı artışı yatırımcının alımlarını hızlandı. Özellikle küçük yatırımcı birikimlerini enflasyona karşı korumak için kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcu esnafı altın fiyatların gelecek günlerde artmasını beklediğini ifade ederek “Altın yatırımcısına güven veren bir maden” dedi.

YENİÇAĞ/ ALİ YAZAN- ORDU/ ÖZEL HABER

Altın son dönemlerde yakaladığı yükselişle dikkat çekiyor. Fiyatların gelecek günlerde değer kazanacağı ve altına olan talebin devam edeceği ifade ediliyor.

Terme halkı ise dünya gündemindeki çalkalanma ve savaş gündemlerinin altını tetiklediğini ifade ederek “Çeyrek altın ise 5 bin 100 TL civarında satışa sunulmaktadır”. Bugün ise tüm kuyumcularda döviz satışı yok" ifadelerini kullandı.

Terme halkı bugün döviz cinsi satışları durdu. Çünkü gündemdeki son olaylardan sonra özellikle İran’ın gerçekleştirdiği savaş hamlesinden sonra altın bir atak halinde. Dünyanın parası altın. Yani burada döviz cinsinden ziyade dünya üzerindeki devletler ticaretlerini her zaman altın baz alarak yaparlar. Dünyadaki güçlü devletlerin altına yönelmesi zaten bunu bir işaretidir.

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