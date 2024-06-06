Vatandaş dilimine kadar düştü: Bu yaz da dilim dilim serinleyeceğiz

Kaynak: ANKA
Vatandaş dilimine kadar düştü: Bu yaz da dilim dilim serinleyeceğiz

Son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte, yiyeceklerin porsiyonlarının küçülmesi dikkat çekiyor. Geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığının arttığı bu dönemde, vatandaşlar artık bütün bir karpuz almak yerine dilim karpuz satın almaya yöneliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki seyyar karpuz satıcısı Erol Diler, alım gücü düşen vatandaşların dilim karpuz talep ettiğini belirtti.

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"DİLİM KARPUZ İSTİYORLAR"

Erol Diler şöyle konuştu: "Yıllardır Kadirli’de karpuz satıyoruz. Karpuz sezonumuz başladı. Yarım karpuz, çeyrek karpuz gördük, duyduk ama şimdi vatandaşlarımız dilim karpuz istiyor. Bu durumu ilk kez yaşıyorum. Karpuzlarımız şu anda çok güzel ama vatandaşlar artık dilim karpuza yönelmiş durumda. Ekonomimiz gerçekten kötü bir durumda.

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"PARA GÜCÜ OLMADIĞINDAN DİLİM KARPUZ VERİYORUZ"

Biz de hayrımıza, ihtiyacı olanlara dilim karpuz veriyoruz. Karpuzun kilosu şu anda 10 lira. Fiyat uygun olmasına rağmen, bazı vatandaşlar parası olmadığı için gelip dilim karpuz istiyor. Biz de onların canı çektiği için dilim karpuz veriyoruz. Ne yapalım, bazı insanlar bütün karpuz alamıyor, maddi gücü yetmiyor. Bu yüzden dilim karpuz vermek zorunda kalıyoruz."

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