Vatandaş dilimine kadar düştü: Bu yaz da dilim dilim serinleyeceğiz

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki seyyar karpuz satıcısı Erol Diler, alım gücü düşen vatandaşların dilim karpuz talep ettiğini belirtti.

"DİLİM KARPUZ İSTİYORLAR"

Erol Diler şöyle konuştu: "Yıllardır Kadirli’de karpuz satıyoruz. Karpuz sezonumuz başladı. Yarım karpuz, çeyrek karpuz gördük, duyduk ama şimdi vatandaşlarımız dilim karpuz istiyor. Bu durumu ilk kez yaşıyorum. Karpuzlarımız şu anda çok güzel ama vatandaşlar artık dilim karpuza yönelmiş durumda. Ekonomimiz gerçekten kötü bir durumda.

"PARA GÜCÜ OLMADIĞINDAN DİLİM KARPUZ VERİYORUZ"

Biz de hayrımıza, ihtiyacı olanlara dilim karpuz veriyoruz. Karpuzun kilosu şu anda 10 lira. Fiyat uygun olmasına rağmen, bazı vatandaşlar parası olmadığı için gelip dilim karpuz istiyor. Biz de onların canı çektiği için dilim karpuz veriyoruz. Ne yapalım, bazı insanlar bütün karpuz alamıyor, maddi gücü yetmiyor. Bu yüzden dilim karpuz vermek zorunda kalıyoruz."