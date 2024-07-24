Vatandaş kredi kartına mahkum oldu

Kartlı alışverişler ikiye katlandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayınladı.BKM'ye göre haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124 milyonu aştı. Banka kartı da 191,8 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak ön ödemeli kartlarla birlikte 411,9 milyon adede ulaştı.

KREDİ KARTLI ALIŞVERİŞTE BÜYÜK ARTIŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarında geçen yıla göre rekor bir artış yaşandı. Kartlı alışverişle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon liraya ulaştı.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler toplam rakamın 1 trilyon 57 milyar lirayla en büyük kısmı tuttu. Ödemelerin 186,2 milyar lirası banka kartlarıyla yapılırken, 24,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 349,7 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Haziranda kartların kullanıldığı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyara yükseldi. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartlarıyla, 553,7 milyonu banka kartlarıyla, 110,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.