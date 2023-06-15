Vatandaş mayıs ayında doğal gaz mı yedi? Tarımdaki enflasyon bakın kaç çıktı?

TÜİK'ten kafa karıştıran rakamlar. Mayıs enflasyonunu binde dört çıkartan TÜİK aynı dönem için tarımdaki enflasyonunu yüzde 2,14 olduğunu açıkladı. Tarımdaki bu rakamlar vatandaşın cebine kat ve kat daha fazla yansıyor. O zaman akıllara tek bir soru kalıyor. Vatandaş mayısta doğal gaz mı yedi?

Vatandaş mayıs ayında doğal gaz mı yedi? Tarımdaki enflasyon bakın kaç çıktı?

TÜİK 5 Haziran’da açıkladığı verilerine göre mayısta enflasyon binde 4 çıktı. O TÜİK bugün açıkladığı verilere göre Tarımda üretici enflasyon artışı yüzde 2.14. Anlaşılıyor ki vatandaş mayısta sadece doğal gaz yemiş.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran başında açıkladığı enflasyon verilerinde, doğalgaz faturalarının bir aylığına sıfıra çekilmesiyle birlikte enflasyonu düşürdükçe düşürdü binde dörde çekti. Herkes sordu enflasyon nasıl böyle düşer diye…Yanıtı ise doğal gaz faturalarının pas geçilmesi gösterildi. O zaman akıllara hem şu soru geldi vatandaş doğalgaz mı yedi?

Akıllara karıştıran rakamlar bugün TÜİK’ten geldi. Tarımda üretim enflasyonu yüzde 2,14 olarak açıklandı. Bu rakam mayıs ayının verilerini gösteriyordu. TÜİK enflasyonu Mayıs ayı için binde dörde çıkmıştı. Nerede binde dört nerede yüzde 2,14. Bu da gösterdi ki vatandaşdaş tarım ürünleri yememiş olması gerekiyor. Çünkü, Tarım ürünlerindeki fiyat artış yüzde 2.14 olarak artış gösteriyorsa vatandaşın cebine yansıması kat ve kat daha fazla oluyor.

TARIM ÜFE’DE 12 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 120,64

TÜİK’in bugün açıkladığı Tarım ürünleri fiyat endeksi şöyle

“Tarım-ÜFE'de 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,22 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,51 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.”

Açıklama böyle devam ediyor. 5 Haziran’da açıklanan enflasyon verileriyle, bugün açıklanan tarım üretici enflasyonu arasındaki tezatları görmemek mümkün değil. Her ikisi de aynı dönemi işaret ediyor. Tarımda enflasyon artarken, bu durum vatandaşın cebine yansımıyor da TÜFE binde dört çıkıyor. Vatandaş Mayıs ayında sebze meyve mi almadı da tüketici enflasyonu artmadı mı? Yoksa geriye kalan tek şey var o da vatandaş doğal gaz mı yedi sorusu.

İlgili Haberler
Enflasyon düşük çıkartan TÜİK ‘Türkiye beslenemiyor’ dedi
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 4 aylık ise yüzde 0.1 oldu. Bizi kıskanan Amerika'da durum bu
Bedava doğalgaz ayarlı enflasyon hesaplaması. Enflasyon açıklandı zamlar yağdı
TÜİK üretici enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK üretici enflasyon rakamlarını açıkladı
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Tesla'nın otopilot sistemiyle ölen kişi sayısı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Tesla'nın otopilot sistemiyle ölen kişi sayısı belli oldu
On binlerce sahte dolar ele geçirildi Güncel
On binlerce sahte dolar ele geçirildi
Rüyada kükürt görmek ne demek? Rüyada kükürt görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kükürt görmek ne demek? Rüyada kükürt görmek neye işaret?
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli Güncel
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu Ekonomi
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı Güncel
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı