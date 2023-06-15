Vatandaş mayıs ayında doğal gaz mı yedi? Tarımdaki enflasyon bakın kaç çıktı?

TÜİK 5 Haziran’da açıkladığı verilerine göre mayısta enflasyon binde 4 çıktı. O TÜİK bugün açıkladığı verilere göre Tarımda üretici enflasyon artışı yüzde 2.14. Anlaşılıyor ki vatandaş mayısta sadece doğal gaz yemiş.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran başında açıkladığı enflasyon verilerinde, doğalgaz faturalarının bir aylığına sıfıra çekilmesiyle birlikte enflasyonu düşürdükçe düşürdü binde dörde çekti. Herkes sordu enflasyon nasıl böyle düşer diye…Yanıtı ise doğal gaz faturalarının pas geçilmesi gösterildi. O zaman akıllara hem şu soru geldi vatandaş doğalgaz mı yedi?

Akıllara karıştıran rakamlar bugün TÜİK’ten geldi. Tarımda üretim enflasyonu yüzde 2,14 olarak açıklandı. Bu rakam mayıs ayının verilerini gösteriyordu. TÜİK enflasyonu Mayıs ayı için binde dörde çıkmıştı. Nerede binde dört nerede yüzde 2,14. Bu da gösterdi ki vatandaşdaş tarım ürünleri yememiş olması gerekiyor. Çünkü, Tarım ürünlerindeki fiyat artış yüzde 2.14 olarak artış gösteriyorsa vatandaşın cebine yansıması kat ve kat daha fazla oluyor.

TARIM ÜFE’DE 12 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 120,64

TÜİK’in bugün açıkladığı Tarım ürünleri fiyat endeksi şöyle

“Tarım-ÜFE'de 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,22 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,51 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.”

Açıklama böyle devam ediyor. 5 Haziran’da açıklanan enflasyon verileriyle, bugün açıklanan tarım üretici enflasyonu arasındaki tezatları görmemek mümkün değil. Her ikisi de aynı dönemi işaret ediyor. Tarımda enflasyon artarken, bu durum vatandaşın cebine yansımıyor da TÜFE binde dört çıkıyor. Vatandaş Mayıs ayında sebze meyve mi almadı da tüketici enflasyonu artmadı mı? Yoksa geriye kalan tek şey var o da vatandaş doğal gaz mı yedi sorusu.