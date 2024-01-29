Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu?

AKP’nin seçim döneminde sıklıkla övdüğü sağlık sektörü kara günler yaşıyor. Vatandaşlar, randevu bulabilmek için aylarca beklemek zorunda kalırken doktorlar, “Sistem tıkandı” diyor. Özellikle göz, kulak burun boğaz (KBB), göz gibi bölümlerde randevu bulunamıyor ve bu durum acil servislerin yoğunluğunu arttırıyor.

Maddi durumu iyi olan vatandaşlar, sağlık hizmetini özel hastanelerde alabilirken özel hastane giderlerini karşılayamayan vatandaşlar kamu hastanelerinde aylarca randevu bulabilmeyi bekliyor. Randevu bulamadığı için acil servislere başvuran hastalar ise, acil servislerin yükünü arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçekten acil müdahalede bulunulması gereken hastaların tedaviye erişimini zorlaştırıyor.

81 İLDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, 22 Ocak’ta 08.00 ile 10.00 ve 20.00-22.00 arası 81 ilde 4 branşta Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sorgulaması yaptı, değerlendirmeye 20.00-22.00 arası randevu sorgulamasını aldı.

Sorgulamada çocuk sağlığı ve hastalıkları, KBB, kadın hastalıkları ve doğum ve göz hastalıkları branşlarında randevu bulabilmenin oldukça zor olduğu ortaya çıktı. Yalçınkaya’nın yaptığı araştırmada, bu branşlarda bulunamayan randevu oranı yüzde 49 oranında.

Kubilay Yalçınkaya, acillerde oluşan yoğunluğun nedeninin vatandaşların randevu bulamaması olduğunu vurgularken, araştırmayla ilgili “Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında 79 ilde randevu bulunamamış olup bulunamayan randevu oranı yüzde 98 olarak tespit edildi. Sadece 2 ilde Burdur ve Ankara’da ileri tarihlerde randevu bulundu.” ifadelerini kaydetti.

Araştırma sonuçlarına göre, KBB bölümünde 40 ilde randevu bulunamazken bulunamayan randevu oranı yüzde 49 olarak belirlendi. Göz hastalıkları bölümünde ise 34 ilde randevu bulunamadığı iletildi ve bulunamayan randevu oranı yüzde 42 olarak hesaplandı.

UZMANLAŞMAYA YÖNELİK İLGİ AZALIYOR

Yalçınkaya’nın yaptığı araştırma sağlık sisteminin durumunu gözler önüne sererken İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan’a göre yetkililerin bir planlama yapmaması sorunu daha da büyütüyor.

Prof. Dr. Nergis Erdoğan, aralarında çocuk hastalıkları branşının da bulunduğu bazı alanlarda uzmanlaşmaya olan ilginin giderek azaldığını vurguladı. Erdoğan, bu ilgisizliğin sebebini “ağır çalışma koşulları ve hasta yükü” olarak değerlendirdi ve ‘‘Böyle olunca hekimler bu alanları seçmek istemiyor, kamudan kaçışlar oluyor.” açıklamasında bulundu.

ACİLDE 633 HASTA

Prof. Dr. Erdoğan, “Geçen gün bir yakınımı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin aciline kaldırılmıştı. Bir cumartesi günüydü ve ambulanstaki arkadaşların demesine göre, çok sakin bir gündü. Buna rağmen ‘yeşil alan’ denilen yerde 633’üncü hastayı gördüm, sabaha kadar ne olacak kim bilir? Bu durum sürdürülemez.” İfadeleriyle sözlerini noktaladı.