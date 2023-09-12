Vatandaş tane ile satın alırken kamyonet dolusu salatalığı çöpe attılar

Sosyal medyada paylaşılan ve Hatay’da çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir kamyonet dolusu salatalığın çöpe döktüğü görüldü.

Vatandaş tane ile satın alırken kamyonet dolusu salatalığı çöpe attılar

Türkiye’de ekonomik kriz vatandaşlar tarafından derinden hissediliyor.

Marketlerde ve pazarlarda kilogram yerine artık gram ve tane işi dönemi başlamış durumda.

Ancak diğer taraftan da israf ve sorumsuzca davranışların da ardı arkası kesilmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kamyonet dolusu salatalığın çöpe atıldığı görüldü.

Hatay’da çekildiği öne sürülen videodaki salatalıkların tarihlerinin geçip geçmediği henüz bilinmezken görüntüler, sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ayhan Bora Kaplan tutuklandı Güncel
Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
AYM’den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar Güncel
AYM’den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar
Doktorları dinledi, yüzyılın hazinesini buldu Dünya
Doktorları dinledi, yüzyılın hazinesini buldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil
Hindistan’dan gecekondu mahallelerine yeşil perde. G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı Dünya
Hindistan’dan gecekondu mahallelerine yeşil perde. G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı
ABD, COVID-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş aşıları onayladı Covid-19
ABD, COVID-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş aşıları onayladı