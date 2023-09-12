Vatandaş tane ile satın alırken kamyonet dolusu salatalığı çöpe attılar

Türkiye’de ekonomik kriz vatandaşlar tarafından derinden hissediliyor.

Marketlerde ve pazarlarda kilogram yerine artık gram ve tane işi dönemi başlamış durumda.

Ancak diğer taraftan da israf ve sorumsuzca davranışların da ardı arkası kesilmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kamyonet dolusu salatalığın çöpe atıldığı görüldü.

Hatay’da çekildiği öne sürülen videodaki salatalıkların tarihlerinin geçip geçmediği henüz bilinmezken görüntüler, sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu.