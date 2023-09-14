Vatandaş valilik önündeki çöpten yiyecek topladı. İşte sefalet yüzyılı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Valiliği’nin önünde çöpten yiyecek toplayan vatandaşların videosunu bugün X (Twitter) hesabından paylaştı.
Alp, “Kars Valiliği’nin önünde, milli bayrağımızın gölgesinde vatandaşlarımız çöpten yiyecek topluyor. Sözde ‘milli ve yerli’ ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz? Emekli aylıklarına ayrımsız zam yapın, sosyal destekleri arttırın” dedi.
MEHMET ŞİMŞEK'İ ETİKETLEDİ
CHP Kars Milletvekili, paylaşımına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de ekleyerek, #EmekliKanAğlıyor etiketini ekledi.