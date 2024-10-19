Vatandaşa ‘tasarruf’ Diyanet’e dev bütçe. 6 bakanlığı geride bıraktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2025 Bütçe Teklifi’ne göre, gelecek sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüt limiti 5 milyar dolar olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek seneki bütçesi 16.9 milyar TL olarak belirlendi. 2026 yılında da 19.1 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yıl personel giderleri 2.7 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 9.8 milyar TL olacak.

DİYANET’E DEV BÜTÇE

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; Diyanet gelecek senede devasa bütçesi ile yine birçok bakanlığı geride bıraktı. Diyanet’e 2025 yılı için ayrılan bütçe, 130.1 milyar TL olarak belirlendi. Diyanet’e ayrılan bütçe, içişleri, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji ile ticaret olmak üzere toplam 6 bakanlığı geride bıraktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçe sonrası geride bıraktığı bakanlıkların bütçeleri de şu şekilde açıklandı:

İçişleri Bakanlığı 96.4 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı 39.1 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45.3 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 53.2 milyar TL, Ticaret Bakanlığı 56.2 milyar TL.