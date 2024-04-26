Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar

Yüksek enflasyon ve kur krizi sebebiyle vatandaşın borcu kat kat arttı. Bir kısım borçlu kredi kartına sarılırken, bir kısım ise borcunu ya ödeyemiyor ya da ödeyip ay sonunu getiremiyor.

Nevşehir Ürgüp Belediyesi de ekonomik sıkıntı çeken ve faturaları biriken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulamasını başlattı.

Vatandaşlar ise 84 bin TL toplayarak 68 abonenin toplam 83 bin 667 lira 13 kuruş tutarındaki borcunu kapattı.

Ürgüp'ün CHP'li yeni belediye başkanı Ertuğrul Bul “Bir süredir su faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi Ürgüplüler için askıda fatura sistemini devreye soktuk.

Ürgüp içinden ve dışından yardımseverler bu tutarı birkaç günde toplam 83 bin lirayı ödeyerek hem belediyemize gelir yarattılar, hem de güzel bir hayır işleyerek ihtiyaç sahibi Ürgüplülere destek olurdular. Ürgüp adına hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Bul, bu tip uygulamaların devam edeceğini ve halkın dayanışmasıyla zor durumdaki vatandaşların sorunlarına çözüm üreteceklerini sözlerine ekledi.