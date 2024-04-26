Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Ürgüp Belediyesi’nin başlattığı askıda fatura uygulaması sayesinde 68 abonenin 83 bin 667 lira 13 kuruşluk borcunun vatandaş ödedi.

Yüksek enflasyon ve kur krizi sebebiyle vatandaşın borcu kat kat arttı. Bir kısım borçlu kredi kartına sarılırken, bir kısım ise borcunu ya ödeyemiyor ya da ödeyip ay sonunu getiremiyor.

Nevşehir Ürgüp Belediyesi de ekonomik sıkıntı çeken ve faturaları biriken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulamasını başlattı.

Vatandaşlar ise 84 bin TL toplayarak 68 abonenin toplam 83 bin 667 lira 13 kuruş tutarındaki borcunu kapattı.

ggggg.jpeg

Ürgüp'ün CHP'li yeni belediye başkanı Ertuğrul Bul “Bir süredir su faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi Ürgüplüler için askıda fatura sistemini devreye soktuk.

Ürgüp içinden ve dışından yardımseverler bu tutarı birkaç günde toplam 83 bin lirayı ödeyerek hem belediyemize gelir yarattılar, hem de güzel bir hayır işleyerek ihtiyaç sahibi Ürgüplülere destek olurdular. Ürgüp adına hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Bul, bu tip uygulamaların devam edeceğini ve halkın dayanışmasıyla zor durumdaki vatandaşların sorunlarına çözüm üreteceklerini sözlerine ekledi.

turkesh-lira.jpg

Son Haberler
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın Gündem
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor Dünya
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dünya
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti Ekonomi
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu
Otomobil devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Otomobil devrildi: 1 ölü