Vatandaşın donunu bile aldılar! Şaka değil işte resmi ilan

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Vatandaşın donunu bile aldılar! Şaka değil işte resmi ilan

İzmir’de borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın evine giden icra memurları iç çamaşırlarına da el koydu. Gardropla beraber 500 lira fiyat belirlenen iç çamaşırları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık artırma ile satılacak.

Gazeteci Saygı Öztürk, son yazısında ekonomik krizle boğuşan bir vatandaşın başına gelen vahim olayı kaleme aldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın evinde ne var ne yok her şey haczedildi.

Çay bardağından süs çiçeklerine kadar haczedilen vatandaşın iç çamaşırlarına da el koyuldu.

Daha önce böyle bir ilan görmediğini belirten Öztürk, “Konuştuğum yetkili ‘Demek ki bunların satışa çıkarılması için şartlar oluşmuş. Nasıl insan vücudunun her noktası farklıysa her haciz işleminin hukuki yönü de farklıdır. Her dosyanın kendine özgü şartları var’ deyip konuyu geçiştirdi” ifadelerini kullandı.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA SATILACAK

Tüm eşyalar için 20 bin 260 liralık muhammen bedel belirlendi. Bunların ilk satış tarihi de çok ilginç, sanki başka bir gün yokmuş gibi Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız 29 Ekim 2024’de açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırma Dikili İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilecek.

  • Eşarp ve başörtüsü: 200 TL
  • İçinde iç çamaşır ve elbiselerin olduğu gardolap: 500 TL
  • 1 paket toz şeker: 100 TL
  • Büyük boy pet şişe: 100 TL
  • Tava : 50 TL
  • Tül Perde : 250 TL
  • Sofra bezi : 150 TL
  • Minder : 100 TL
  • Terlik : 100 TL
  • Çarşaf : 50 TL
  • Havlu : 100 TL
  • Süs çiçeği : 50 TL
  • Sürahi : 100 TL
  • Defter : 50 TL
  • Peçete : 100 TL
  • Plastik Sandalye: 25 TL
  • Ahşap Askı : 50 TL
  • Kova ve leğen : 200 TL
  • Dikiş makinesi : 250 TL
  • Kömür sobası : 300 TL

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