Vatandaşın ev alması hayal oldu. İnşaat maliyetleri uçtu gitti

İnşaat maliyetleri Temmuz ayında enflasyona yenik düştü. Fiyatlar öyle bir uçtu ki vatandaşın ev alması hayalın bile ötesine geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vatandaşın ev alması hayal oldu. İnşaat maliyetleri uçtu gitti

Editör/Özge Ceren Çimen

TÜİK inşaattaki enflasyon rakamlarını açıkladı. İnşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 62,25, aylık bazda ise yüzde 15,67 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,25 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 62,55, aylık yüzde 14,68 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 arttı.

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Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 61,31, aylık yüzde 18,96 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 14,76, işçilik endeksi yüzde 31,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 arttı.

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