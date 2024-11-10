Vatandaşın tiny house hayali suya düştü! Satan satana

Belediye ekiplerinin imarsız alanlara kurulan tiny house'ları kaldırmaya başlaması ile mini evlere olan ilgili de düştü. Yapısal sorunlarla baş edemeyen vakandaşların aldıkları tiny hause'ları satmaya başladı. İlan siteleri tiny house ilanları ile doldu.

ABD'de ortaya çıkan ve 'tiny house' olarak adlandırılan küçük ev akımı özellikle 2008-2012'de yaşanan küresel ekonomik kriz dönemiyle yaygınlaştı. Daha küçük evlerde, daha az masrafla ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak amacıyla yola çıkan 'küçük evler' özellikle pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tercih nedeni oldu.

PİYASA TERSİNE DÖNDÜ

Dışarı çıkma yasağıyla birlikte tekerlekli 'tiny house’lara talep artmış ve üretici firmalar da taleplere yetişememeye başlamıştı.

Ancak zamanla mini evlerle ilgili yapısal sorunlar ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tekerlekli olan, yapı-imar masraflarından kurtaran, mobil yapısı ile her yere taşınan bu evler imarsız alanlara, tarım arazilerine, sit alanlarına konulmaya başlanınca yasal sorunlar baş gösterdi.

Belediye ekipleri çoğu tiny house evlere müdahale ederek kaldırmaya başladı. Tiny house yatırımı yapan vatandaşlar da pişman olarak evlerini satmaya başladı.