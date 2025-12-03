Bilecik Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısında içme suyu tarifelerine rekor düzeyde zam yapıldı. Alınan kararla birlikte:

0-15 m³ arası suyun metreküp fiyatı 5 TL’den 16 TL’ye (+%220)

15-30 m³ arası 7 TL’den 20 TL’ye (+%186)

30 m³ ve üzeri tüketim ise 10 TL’den 25 TL’ye (+%150) çıkarıldı.

Yeni tarife, CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken, özellikle dar gelirli aileleri zorlayacak %220’lik artış büyük tepki çekti. Vatandaşlar sosyal medyada “su gibi temel bir ihtiyacın bu kadar zamlanması kabul edilemez” yorumlarıyla karara isyan ederken, zamlı tarifenin 2026 Ocak ayından itibaren uygulanacağı açıklandı.