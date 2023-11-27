Vatandaşlar kano ve botlarla dolaşırken Tunç Soyer: En köklü önlemleri aldık

25 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde başlayıp, dün neredeyse tüm yurtta etkili olan aşırı yağış ve rüzgâr, bazı kentlerde sellere neden olurken birkaç vatandaşta sel sularından ve çatı uçmalarından dolayı yaralandı.

İzmir ise dün yağan aşırı yağışlardan en fazla nasibini alan şehir oldu.

Konak ilçesinde Kordon ve Alsancak'ta deniz ile karanın birleştiği, denizin iç taraflara kadar taştığı görüldü.

Denizin taşması sonucunda yollar su altında kaldı, birçok iş yeri, apartman ve dükkanı ise su bastı.

Vatandaşlar sokak aralarında kano ve botlarla gezerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı kentteki mevcut durum hakkında bir açıklama yaptı.

“VATANDAŞLARIMIZ EMİN OLSUN EN KÖKLÜ ÖNLEMLERİ ALDIK”

Yaşanan felaketin nedeninin iklim krizi olduğunu, eskiden televizyonlarda dünyanın diğer uçlarında görülen felaketlerin artık kapımıza kadar dayandığını söyleyen Tunç Soyer, iklim krizine karşı en köklü önlemleri aldıklarını ve vatandaşların bu durumdan emin olmalarını belirtti.

Tunç Soyer’in yaşanan felakete dair açıklamaları şu şekilde:

Eskiden sadece televizyon ekranlarımızdan izlediğimiz uzak diyarlardaki iklim değişikliği sonuçları kapımıza geldi dayandı.

İzmir, küresel olarak iklim değişikliklerindeki belirsizliklerden en fazla etkilenen kıyı kentlerinden biri oldu. Son 4 yılda aşırı şiddetli yağışlardan kent içinde 4 bini aşkın su baskınını, taşkınını yaşadık.

Nedeni aşırı şiddetli yağışların sıklığı ve şiddetinin daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında görülmedik bir şekilde artmasıydı.

Artık iklim değişikliğinin belirsiz ve yıkıcı etkilerini daha sık yaşıyoruz. Dün gece de benzer bir doğa olayını yaşadık. Deniz olağan üstü yükseldi ve kıyılarımız su altında kaldı. 1873 yılından bugüne İzmir’de deniz seviyesi 1.5 metre yükselmiş.

Her yıl da ortalama 3mm yükseliyor. 2050 yılına kadar da bu yükselişin artacağı ve 50 cm’ye varacağı öngörülüyor. İşte bu nedenle, İzmir'de her türlü alt yapı sistemimizi bu tür felaketleri önlemek için geliştiriyor, inşa ediyoruz.

Yüzlerce kilometre yağmur suyu hattımızın inşası, Bostanlı gibi deniz kıyılarımızın bazı bölgelerinin yükseltilmesi ve süngerkent İzmir projemizi bu tür afetleri en aza indirmek için gerçekleştiyoruz. Tüm vatandaşlarımız emin olabilirler ki; iklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz.

Dün geceden beri özellikle kıyı bölgelerimizde yaşadığımız olumsuzlukları çözmek için de 1200 personel ve 250 iş aracıyla görevdeyiz. Deniz taşmasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespitlerini tamamlayıp, gücümüz yettiğince yanlarında olacağız.