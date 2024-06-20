Vatandaşlara ödenecek para miktarı belli oldu. 6 ay sonra başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Vatandaşlara ödenecek para miktarı belli oldu. 6 ay sonra başlıyor

2025 yılında başlaması planlanan depozito iade uygulamasında her bir şişe veya kutu için vatandaşlara 25 kuruş depozito ödeneceği aktarıldı.

"Depozito Yönetim Sistemi" çalışmaları tamamlandı ve sistemin hangi ambalajlı ürünleri kapsayacağı belirlendi.

Buna göre, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünler depozito iade sistemi kapsamına alınacak. Bu sistem ile tek kullanımlık ambalajların geri dönüşümü teşvik edilerek çevre korunacak.

Bakanlık, ilk aşamada 5 bin noktada depozito iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu yerlerde iade makineleri yerleştirilecek.

Her bir şişe veya kutu için vatandaşlar 25 kuruş depozito alacaklar. Bu depozito miktarı, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden açılacak "e-cüzdan" hesabında birikecek ve alışverişlerde kullanılabilecek. Depozito iadesi uygulaması 2025 yılında başlayacak.

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