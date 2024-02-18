Vay vay vay. Bu ne Galatasaray. Çok farklı kazandı

Kaynak: AA
Vay vay vay. Bu ne Galatasaray. Çok farklı kazandı
Galatasaray, Kadınlar Basketbol Ligi'nde görkemli bir galibiyete imza attı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 99-70 yenerek çok farklı bir galibiyet elde etti.

Sarı kırmızılı takım rakibi karşısında başkan sona üstün bir oyun sergiledi.

Birinci periyot 33-16, devre 54-28, 3. periyot da 78-52 sona erdi.

Galatasaray'da Smith 21, Abdelkader de 16 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da ise Bone 19, Christina 16 sayı yaptı.

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