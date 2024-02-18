Vay vay vay. Bu ne Galatasaray. Çok farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 99-70 yenerek çok farklı bir galibiyet elde etti.
Sarı kırmızılı takım rakibi karşısında başkan sona üstün bir oyun sergiledi.
Birinci periyot 33-16, devre 54-28, 3. periyot da 78-52 sona erdi.
Galatasaray'da Smith 21, Abdelkader de 16 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da ise Bone 19, Christina 16 sayı yaptı.
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