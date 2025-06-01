Veda açıklaması yaptı: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Veda açıklaması yaptı: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha

Fenerbahçe’de Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Fransız kanat oyuncusu takıma veda etti.

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu, ''Yıl boyunca tüm sevgi ve desteğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az. Futbol dışında sorunları olan güzel ama zor bir deneyimdi ama şimdi her şey yolunda tanrıya şükür. Bu zorluklara rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve bana her gün verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.

Maximin geçtiğimiz yaz Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılmıştı.

Bu sezon sarı-lacivertli ekiple 31 maça çıkan Fransız kanat oyuncusu; 4 gol, 4 asist kaydetti.

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