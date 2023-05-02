Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Kanal D’de yayınlanan Veda Mektubu’nun ‘Ziya’sı Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Emel Karaköse ile evlendi.

Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Editör: Osmancan EROK

Muhteşem Yüzyıl’daki Sümbül Ağa karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Veda Mektubu dizisi ile ekranlara gelen oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünya evine girdi.

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Kır düğünü tercih eden çiftin düğün törenine aile yakınları ve oyuncu dostları katıldı.

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Selim Bayraktar, geçen yıl sevgilisi Emel Karaköse ile alışverişe geldiği City's Nişantaşı'nda objektiflere yansımış ve evlilik sorusuna çarpıcı bir cevap vermişti.

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Selim Bayraktar, "Şu an bir proje yok, yapmam tamamlamam gereken işler var. Özel durumlar söz konusu. Şimdilik düğün yok ama belki yakında olabilir" demişti.

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