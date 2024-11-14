Vedat Işıkhan’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcu bulunan belediyelere seslenerek haciz işlemi başlatılacağını duyurmuştu.

Borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay Türkiye gündemine otururken, muhalefet kanadından Bakan Işıkhan’a sert eleştiriler geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sinan Burhan'ın Mansur Yavaş 'bize saldırıyorlar' diyerek serzenişte bulunmasını sorması sonrası Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “SGK, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük devlet kurumlarından biridir.

"SGK'NIN İŞLEMLERİNDEN SİYASİ MAĞDURİYET ÇIKARMAYA ÇALIŞMAMALIDIR"

Her türlü iş ve işlemlerinde hiçbir kurum yada kişi ayrıcalık tanımadan hareket ederek prim tahsilatı yapmaktadır. SGK’nın yaptığı işlemlerden siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışmamalıdır.

"BORÇ YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR NOKTAYA GELDİ”"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu 7 ayda 4,5 milyar Liradan 8,4 Milyar Liraya, Eylül 2024 itibariyle ise 8,8 Milyar liraya ulaşmıştır. Bu artış belediyenin borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır."