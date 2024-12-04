Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Milyonlarca kişinin merakla beklediği zam görüşmelerine sayı günler kaldı. Vatandaşların 2025 yılında asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılacağını merakla bekliyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 10 Aralık Salı günü olarak ayarlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret sürecine yönelik açıklamada bulundu.

Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" ifadeleirni kullandı.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.



Asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.