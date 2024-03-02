Vedat Milor 'gurman' dedi ortalık karıştı Sosyal medya peşine düştü

Vedat Milor'la Tadına Doylamadım programına Gurman kelimesi damgasını vurdu. Binlerce kişi gurman ve gurme arasındaki farkın ne olduğunu araştırmaya başladı.

Vedat Milor, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sakatat tartışmasına yeni bir boyut ekledi. Sakatat sevmeyen birinin gurman olamayacağını savunan Vedat Milor "Sakatat sevmeyen gurme olur ama gurman olamaz" deyince sosyal medya karıştı.

Vedat Milor birçok kişinin burun kıvırdığı sakatat yemeklerini överken "Bana göre, sakatat sevmeyen insan hiçbir zaman gerçek anlamda gurman olamaz. Yani yemek seven gurmandis, lezzet peşinden koşan insanlar. Çünkü sakatatlarda inanılmaz bir doku zenginliği vardır." diye konuştu. Kendisi gurme değil gurman olarak nitelendiren Vedat Milor aslında gurman sözünü ilk kez kullanmıyor.

GURME İLE GURMAN ARASINDA NE FARK VAR?

Kendisinin bir gurman olduğunu vurguladığı açıklamasına Vedat Milor, gurmanı lezzet peşinde koşan kişi olarak tanımlamıştı. Vedat Milor gurmelerin sunumu ön plana alan bir tür influencer olduklarını ve para odaklı davrandıklarını savunmuştu. Vedat Milor gurmanlar ise lezzet odaklı ve kolay beğenmeyen lezzet avcıları olarak tanımlamıştı. Vedat Milor'a göre gurmanlar lezzet odaklı davranmaları nedeni ile gurmelerden ayrılıyor.

Gurmeleri eleştiren Vedat Milor yazısında "Sosyal medya ve neo-liberal global kapitalist dünya hep gurmeleri öne çıkarıp influencer’lara gelir kapısı açıyor. Moda deyimle bir nevi tarikat bunlar." ifadelerini kullanarak gurmanlar öksüz kaldığını söylemişti.