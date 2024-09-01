Vedat Milor kaza geçirdi!

İstanbul Beyoğlu'nda Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

AÇIKLAMA MİLOR'DAN GELDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden geçirdiği kaza hakkında bilgi veren Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.