Vedat Milor kaza geçirdi!

İstanbul Beyoğlu'nda Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.
AÇIKLAMA MİLOR'DAN GELDİ
Sosyal medya hesabı üzerinden geçirdiği kaza hakkında bilgi veren Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.
Dün yaşadığımız kazanın anatomisi:— Vedat Milor (@vedatmilor) September 1, 2024
Sola hatalı dönüş yapan sürücü (beyaz araç) kazaya neden oldu ve %100 haksız olduğunu kabul etti. Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şöför Fahrettin Beyin bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki… pic.twitter.com/yohCI19I0Z