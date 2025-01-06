Vedat Milor'dan kent lokantası iddialarına sert yanıt! Bir sonraki durağı Meclis olabilir

Ünlü gurme Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe ile geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası'na gitmişti.

Burada mekan ve yemekleri değerlendiren bir video da paylaşan Milor, sosyal medyada kendisine yönelik "ziyaret karşılığında para aldı" iddialarına sert tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Milor, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleştiğini söyledi.

Buğra Gökçe ile gitmeyi de kendisinin teklif ettiğini ifade eden Milor şu ifadeleri kullandı:

Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek.

Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.

Ayrıca bir takipçisinden gelen "Bence bir de meclis lokantasına gidin durumu eşitleyin" yoruma da kayıtsız kalmayan Milor, "İyi fikir" yanıtını verdi.