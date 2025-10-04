Vedat Milor’dan “rakı-çay” polemiğine esprili yanıt

Ünlü gastronomi eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz aylarda rakı masasında yaptığı “Rakıyla çay mı içilir?” çıkışıyla sosyal medyada tartışma başlatmıştı. Meyhane kültürüne dair yorumuyla gündem olan Milor, gelen eleştirileri bu kez esprili bir şekilde ti’ye aldı.

Milor, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, rakının yanına farklı içecekler eşlik ederek kendisini eleştirenlere mizahi bir dille yanıt verdi. Önce çayla rakı içen Milor, ardından Türk kahvesi ve kola ile denemeler yaptı. Özellikle rakı-kola karışımını beğenmeyen Milor, kahve eşliğinde rakının “yemek sonrası dijestif” olarak düşünülebileceğini söyledi.

Ünlü eleştirmen, videoda “Arkadaşlar, sayenizde rakıya bakışım değişti. Siz bana ilham verdiniz” diyerek takipçilerine seslendi. Rakı-çay tartışmalarına gönderme yapan Milor, “Biraz su eklenmiş rakı, en güzel eşlikçi” sözleriyle noktayı koydu.

Sosyal medyada ise Milor’ün önceki videosuna destek verenler kadar eleştirenler de olmuştu. “Gayet güzel oluyor”, “Herkesin damak zevki kendine” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar da “Rakıyla çay içen bulgur pilavı da yer” şeklinde ironik paylaşımlarda bulundu.

Vedat Milor kimdir?

Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Bir dönem London School of Economics'te eğitim gördü. Amerika'ya Berkeley Üniversitesi'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafindan senenin en iyi doktora tezi secildi.

Doktorası bitip askerliğini de yapınca Dünya Bankası'nda işe başladı. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalıştı. Orada çalışırken gelirinin yüzde 70'ini şarap alım satımından karşıladı. Brown Üniversitesi'ne, sosyoloji bölümüne asistan profesör olarak çalışmaya başladı. Princeton Üniversitesi'nde Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. İlk yüzde 10'a girerek bitirdi. Aynı okulda yardımcı profesör olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktı. Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Milor orada politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.

Aslen Konya'lı olan Vedat Milor, Linda S. -Milor ile evlidir.

