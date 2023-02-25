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Mallorca Espanyol'a mağlup oldu. Vedat Muriç mağlubiyete engel olamadı

La Liga'da Espanyol, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:12
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Vedat Muriç'li Mallorca Espanyol'a yenildi

Mallorca Espanyol'a mağlup oldu. Vedat Muriç mağlubiyete engel olamadı
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İspanya La Liga'nın 23. haftasında Diego Martinez'in ekibi Espanyol ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

VEDAT MURİÇ'İN GOLÜ YETMEDİ
RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol 2-1 kazanırken goller; 22 ve 51. dakikada Martin Braithwaite'in ayağından geldi. Konuk ekip Mallorca'nın tek golünü ise 41. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Bu golle birlikte ligdeki 10. golüne ulaşan Vedat Muriqi, 15 gollü Lewandowski ve 11'er gollü Benzema ile Joselu'nun arkasından gol krallığı yarışını sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte Mallorca 31 puanda kalırken, Espanyol puanını 27'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Espanyol deplasmanda Real Valladolid'e konuk olurken, Mallorca evinde Elche'yi ağırlayacak.

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