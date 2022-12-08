4 vekile para cezası

Meclis'te bütçe görüşmelerine yaşanan gerginlikler ve beraberinde verilen cezalar damgasını vuruyor.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e hakaret ettiği gerekçesiyle kınama cezası, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Sizin partiniz ve bakanlığınız mı iffetsiz?” sözleri ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un ifadeleri gerekçesiyle kınama cezası, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'a da İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attığı gerekçesiyle iki birleşime katılmama cezası verildi.

İç tüzüğe göre, kınama alan vekillerin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, geçici olarak çıkarma cezası alan vekillerin de bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesiliyor. Cezalar, cumhurbaşkanı ve yardımcıları veya bakanlar için de uygulanıyor.

PARA HAZİNEYE DEVREDİLECEK

Kınama cezası alan CHP’li Sertel, HDP’li Gergerlioğlu, İYİ Partili Yokuş’un maaşından 19’ar bin lira, AKP'li Işık’tan ise maaşının üçte ikisine karşılık gelen 38 bin lira kesilecek. Dört milletvekiline kesilen toplam 95 bin liralık ceza hazineye devredilecek.

SERTEL TUTANAKLARA İTİRAZ ETTİ

CHP’li Atila Sertel, tutanaklar üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle verilen kınama cezasına itiraz etti ve tutanakların yeniden dinlenmesini talep etti. Bir hafta içinde komisyon toplanarak üç stenograf ve Sertel söz konusu konuşmaları dinleyecek ve söz konusu ifadelerin kullanılıp kullanılmadığı karara bağlanacak.