Veli Kavlak Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak geri döndü.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş U-19 Takımımızın Teknik Direktörlüğüne, 2011- 2017 yılları arasında formamızı terleten eski futbolcumuz Veli Kavlak getirildi.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde bir araya geldiği Veli Kavlak’a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Veli Kavlak, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş U-19 Takımımızın teknik ekibi ve sporcularıyla tanışma toplantısında bir araya gelip sohbet etti."