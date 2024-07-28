Venezuela sandık başında

Seçmenler, adayların isimlerinin yer aldığı seçim makinelerinde tercihlerini belirledikten sonra, tercihlerinin çıktısını alıp sandığa atacaklar. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Devlet başkanlığı seçiminde, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı olarak mevcut Başkan Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında yarış yapılacak. Diğer adaylar ise Benjamin Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martinez, Jose Brito, Claudio Fermin, Javier Bertucci ve Enrique Martinez olarak sıralanıyor.

Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi. 10 yıl aradan sonra tüm muhalefet partilerinin seçimlere katılması, bu seçimlerin önemini artırıyor. Gonzalez'in seçimi kazanması durumunda, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıllık iktidarı sona erecek. Maduro ise seçimi kazanması halinde üçüncü kez devlet başkanı olacak.

Venezuela'daki seçimleri gözlemlemek üzere birçok ülke, Türkiye de dahil olmak üzere, gözlemci gönderdi. Seçimlerden başarılı çıkan aday, 10 Ocak 2025 tarihinde ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.