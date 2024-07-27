Venezuela’dan eski beş devlet başkanına engel

Düzenleme: Kaynak: AA
Venezuela’dan eski beş devlet başkanına engel

Venezuela'da yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimini gözlemlemek isteyen eski beş devlet başkanının bulunduğu Panama uçağının ülkeye girişine izin verilmedi.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, muhalefet tarafından davet edilen eski devlet başkanları, Venezuela'daki seçimleri izlemek amacıyla ülkeye gitmek istediler. Ancak, Venezuela yetkilileri Panama'dan gelen uçak için giriş izni vermedi ve bu sebeple uçak hareket edemedi.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martínez-Acha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın kalkışına engel olunduğu için Panama'daki Venezuela diplomatik misyonu temsilcisinin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Bakan Acha, Panama televizyonuna verdiği röportajda ise, eski devlet başkanlarının uçağın içinden indirildiğini ve Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez'in, uçağın yeniden Venezuela'ya hareket etmesine dair herhangi bir engel bulunmadığını kendisiyle paylaştığını aktardı.

Panama Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ve olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurdu.

Uçakta eski Panama Devlet Başkanı Mireya Moscoso, eski İspanya Başbakanları José María Aznar ve Mariano Rajoy, eski Meksika Devlet Başkanları Felipe Calderón ve Vicente Fox'un bulunduğu bildirildi.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) seçimlerde gözlemci olarak yer alacak kişilere haftalar önce davet gönderdi. Ancak, muhalefet tarafından davet edilen eski devlet başkanlarının bu listede yer almadığı ifade edildi.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

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