Venus Williams, özel davet hakkında kararını açıkladı

Serkan Talan
Venus Williams, özel davet hakkında kararını açıkladı

Zamanında dünya 1 numaralığına kadar yükselen Venus Williams, önümüzdeki ay yapılacak Indian Wells turnuvasına wildcard kabul etmedi.

Eski dünya bir numarası Venus Williams, Mart ayında yapılacak olan Indian Wells turnuvasına wildcard (özel davet) teklifini reddetti. Geçtiğimiz hafta turnuva organizatörleri, 44 yaşındaki Williams'a davet gönderildiğini duyurmuştu. Ancak yedi kez Grand Slam tekler şampiyonu olan Williams, bu daveti kabul etmedi.

Indian Wells organizatörleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimize Venus'un bu yıl wildcard'ı kabul etmeyeceği bildirildi. Kendisine en iyi dileklerimizi iletiyor, gelecekte Indian Wells'te tekrar görmek dileğiyle," ifadelerine yer verdi. Açıklama, turnuva direktörü Tommy Haas tarafından yapıldı.

Williams, şu anda dünya sıralamasında 974. sırada yer alıyor ve geçen yıl Mart ayında Miami Açık'ta birinci turda kaybettikten sonra WTA Tur seviyesinde bir maç oynamadı. Williams, TennisWeekly podcast'ine verdiği röportajda Indian Wells turnuvasına katılmayacağını açıklamıştı. "Oynamayacağım - yurtdışında olacağım. Burada olmayacağım," dedi.

Venus Williams, Indian Wells turnuvasını 2001'den bu yana boykot ediyor. O yıl, küçük kız kardeşi Serena Williams, Kim Clijsters'ı yenecek şekilde turnuvayı kazandı. Ancak final öncesinde Serena'ya izleyiciler tarafından ıslıklar ve hakaretler yapıldı. Bunun sebeplerinden biri, Venus'un yarı finaldeki maçtan sakatlık nedeniyle çekilmesiydi. Babaları Richard Williams, bu olayın ardından izleyicileri ırkçı saldırılarla suçlamıştı.

Serena Williams, 2015'te Indian Wells'e geri dönmüş, Venus ise bir yıl sonra, 2016'da geri dönerek turnuvada yer almıştı. Ancak 2001'deki olaylar, Williams kardeşler için bu turnuvanın hatırlattığı acı verici bir deneyim olmayı sürdürdü.

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