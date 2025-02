Venus Williams, özel davet hakkında kararını açıkladı

Eski dünya bir numarası Venus Williams, Mart ayında yapılacak olan Indian Wells turnuvasına wildcard (özel davet) teklifini reddetti. Geçtiğimiz hafta turnuva organizatörleri, 44 yaşındaki Williams'a davet gönderildiğini duyurmuştu. Ancak yedi kez Grand Slam tekler şampiyonu olan Williams, bu daveti kabul etmedi.

Indian Wells organizatörleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimize Venus'un bu yıl wildcard'ı kabul etmeyeceği bildirildi. Kendisine en iyi dileklerimizi iletiyor, gelecekte Indian Wells'te tekrar görmek dileğiyle," ifadelerine yer verdi. Açıklama, turnuva direktörü Tommy Haas tarafından yapıldı.

