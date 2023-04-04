Hazal Kaya'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Verdiği kilolarla iğne ipliğe döndü

Hazal Kaya, nasıl zayıfladığını büyük bir içtenlikle yanıtladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini kaydeden başarılı oyuncu, "Detoks, diyet falan hiç bana göre değil." dedi.

"BİR ÇABAYA GİRMİYORUM"

2 çocuk annesi güzel oyuncu Hazal Kaya, hızlı kilo vermek için özel bir çabaya girmediğini ancak bunun yanında da sağlıklı beslenmeyi ihmal etmediğini söylemişti. Hipoglisemi rahatsızlığı olan ve bu yüzden beslenmesine dikkat etmesi gereken Kaya, bir süredir glutensiz ve şekersiz bir beslenme düzenine uyarak fit bir görünüme ulaştı.

ZAYIFLAMA SIRRI

Hayatından şeker, un ve unlu gıdaları çıkardığını belirten güzel oyuncu, arada bir kendisini ödüllendirmek için kaçamak yapıyor. Şeker hastalığından dolayı şekersiz ve glütensiz beslenme uymak zorunda olan Hazal Kaya, bu beslenme düzeni sayesinde doğum kilolarını da çok hızlı bir şekilde verdiğini açıkladı.

Hazal Kaya zayıflamak için hem düzenli egzersiz yaparken, beslenmesinin ise yalnızca sebze ve meyveye ağırlıklı olmasına dikkat etti. Lif ağırlıklı beslenmeye mümkün olduğunca dikkat eden Kaya, sabahları mutlaka limonlu su içti.

Aerobik yapmaya özen gösteren güzel oyuncu, kan dolaşımının da bu sayede hızlanmasını sağladı.