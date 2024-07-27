Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler TBMM'den geçti

Onaylanan 27 maddelik düzenleme paketi, emekli maaşlarının minimum 12 bin 500 lira olmasını sağlayacak ve yurt dışına seyahat eden vatandaşlar için çıkış harcını 500 liraya çıkaracak. Ayrıca, ödeme araçları aracılığıyla yapılan işlemlerde, kayıtlı olmayan sistemler kullanıldığında uygulanan özel usulsüzlük cezaları üç katına çıkarılacak.

Uluslararası yardım kuruluşlarının deprem yardımlarına KDV muafiyeti getirilecek. Kamu görevlileri sendikalarına üye olan ve üyelik aidatı ödeyen kamu çalışanlarına, toplu sözleşme ikramiyesi olarak aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen miktar ödenecek ve bu kişilere ek toplu sözleşme desteği verilmeyecek.