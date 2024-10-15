Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor. Bakalım o listeden kimler çıkacak

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Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor. Bakalım o listeden kimler çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesi bugün açıklanıyor.

Geldi çattı o gün. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi yüzsüzlerinin açıklanacağı tarihi olarak 15 Ekim'i duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre vergi yüzsüzleri,15 Ekim - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında vergi dairelerinde, 1 Kasım - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulacağı açıklanmıştı

Vergi Usul Kanunu’nun kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların Maliye Bakanlığı tarafından açıklanabileceğine ilişkin hüküm gerğince, Gelirler İdaresi Başkanlığı bugünden itibaren askıya çıkaracak.

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Tebliğe göre vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutarın üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefl erin ismi vergi dairelerinde ilan edilecek. İşte o liste 1 kasım tarihinden itibaren ise GİB'in internet sitesinde yayınlanacak. Belediyeler, mahalli idare birlikleri, belediyelere ait şirketlerin borçları bu listede yer almayacak. Ayrıca yapılandırma borçları ile deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları da yine bu listede bulunmayacak.

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