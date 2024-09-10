Veri merkezindeki yangın Alibaba'yı vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Veri merkezindeki yangın Alibaba'yı vurdu

Alibaba Cloud'un Singapur'daki veri merkezinde çıkan yangın, Lazada ve Bytedance gibi büyük teknoloji şirketlerinin barındırdığı hizmetlerde önemli kesintilere yol açtı. Olay, bulut platformunu kullanan dahili ekipler ve satıcılar için yaygın hatalara neden oldu.

Passionategeekz , Alibaba Cloud'dan gelen resmi bir açıklamaya göre yangının veri merkezinde anormal bir sıcaklık artışına neden olduğunu bildirdi. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almak için derhal olay yerine sevk edildi. Çoğu bulut ağı ve güvenlik ürünü yedekleme sistemlerine başarıyla geçirilirken, diğer hizmetler hala tam olarak hizmete girmiş değil.

Bulut veritabanı Redis/MongoDB/RDS MySQL, nesne depolama OSS, tablo depolama OTS ve bulut yerel büyük veri bilişim hizmeti MaxCompute gibi temel bulut ürünleri, birçok müşteri için iş sürekliliğini sağlayarak felaket kurtarma geçişini tamamladı.

Hasarın tam boyutu ve kurtarma takvimi henüz belirsizliğini koruyor. Alibaba Cloud, normal operasyonları geri getirmek ve müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

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