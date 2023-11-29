Verimli uykunun sırrı cebinizde. Az uyuyup zinde kalkmak elinizde

İnsanoğlu yaşamı boyunca en fazla zamanı uykuda harcıyor. 2-3 saatlik derin bir uyku çeken kişi güne zinde başlıyor. Derin bir uyku çekip çekmediğinizi ise cep telefonunuza indireceğiniz ücretsiz uygulamayla öğrenebilirsiniz.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Verimli uykunun sırrı cebinizde. Az uyuyup zinde kalkmak elinizde

Bir insan yaşamının 3'te birini uykuda geçiriyor. Gerek iş gerekse okul hayatınızda olsun başarının en büyük sırrı kaliteli bir uykudan geçiyor. Uykusunu alamayan kişi kendi yaşam kalitesini de düşürmektedir.

Bazen günde 8 saatten fazla uyuyan kişiyi yataktan kalktığında hala uyku modunda olduğunu görebiliriz. Bu olaya genellikle derin uykuya geçememiş kişilerde tanık oluruz.

Günde 4 saat uyuyun ama bu sürenin 2 saati derin uykuda geçirin. Derin uyku size 10 saat yatmışsınız hissi verip enerjinize enerji katacaktır

Derin uykuda olup olmadığınızı anlanın tek yolu ise hayatımıza giren akıllı cep telefonlarıyla mümkün. Uyku takip programını ücretsiz olarak cebinize indirmekle ilik adamı atmış olacaksınız.

PROTEZLER ÇÖZÜM OLUYOR

Bu uygulama horlama sürenizi, şiddetini, uyku esnasında sayıklamanızı bile kayda alabiliyor. Sizin için en önemli şey ise derin uyku evrenizin düzgün olmasıdır. Derin uyku süresi 2 ya da 3 saat olan kişiler güne zinde başlar.

Derin uykuya dalamayan kişilerde ise sağlık sorunları baş gösterir. Bunların başında da horlamak gelmektedir. Derin uyku sırasında kaslarımızı gevşer. Şiddetli horlamalar da bu evrede gerçekleşir.

Bu durumlarda ne kadar uyursanız uyuyun, uykunuzu alamadan yataktan kalkarsınız. Bunu uyku takip programından görüp çözümler üretebilirsiniz. Horlama protezleri buna dur diyebilir. Bu protezlerin hazırlanması, uygulaması ve kullanılması oldukça kolaydır.

Bu pratik çözüm uyku sorununuzu düzene sokmada yardımcı olacaktır. Sürekli kullandığınız yastık değişimi de derin uykuya geçmenizi sağlayabilir.

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