Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün anlamı nedir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün anlamı nedir?

Verirsen doyur vurursan duyur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Verirsen doyur vurursan duyur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işi gerçekleştirirken veya bir eylemde bulunurken, tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgular.

Yardım edilirken tam kapsamlı destek sağlanmalı, uyarılarda ise etkin bir iletişim kurulması gerektiğini ifade eder.

Yapılanların doğru ve dürüst olması gerektiğini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

VERİRSEN DOYUR VURURSAN DUYUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu ne her şeyi yarım yamalak yapmışsın, temizlik desen bir oda temiz bir oda kirli yemek desen ana yemek var başka bir şey yok misafir dediğinde bunu mu reva gördün; verirsen doyur vurursan duyur."

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