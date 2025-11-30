2025 Katar Grand Prix’sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen’in oldu. McLaren’den Oscar Piastri ikinci, Williams pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sırayı alarak podyumu tamamladı.

Verstappen, Katar’daki galibiyetiyle şampiyonluk mücadelesinde tabloyu yeniden şekillendirdi.

Hollandalı pilot, şampiyona sıralamasında Norris ile arasındaki farkı 12 puana indirdi. McLaren’ın diğer pilotu Oscar Piastri ise topladığı puanlarla genel klasmanda 392 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Şampiyonluğun üç adayla birlikte düğümlendiği heyecan, Formula 1 tarihinin en dramatik finallerinden birine doğru gidiyor.

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’i, 2025 Dünya Şampiyonu’nun kim olacağını belirleyecek.