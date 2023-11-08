Vertigo hastalarının derdini bitirecek. Baş dönmesini yok eden doğal çözüm

Vertigo, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Baş dönmesi yaşayan insanlar ise sorunlar çözüm arıyor. Bu süreçte vertigo hastalarının sorunu çözecek ve baş dönmesini bitiren doğal çözümler ortaya çıktı.

Tuzlu yiyecekler ve yeterli su içmemenin vertigo nöbetlerine yol açabileceğini düşünerek, vertigoya iyi gelen bazı doğal ürünleri denemek isteyebilirsiniz.

İşte vertigoya iyi gelen bazı doğal ürünler:

Zencefil: Zencefil, iltihaplanmayı önleyici özellikleri sayesinde vertigo belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kereviz Sapı Suyu: Kereviz sapı suyu, içindeki besinler sayesinde vertigo belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Çörek Otu ve Bal: Çörek otu ve bal karışımı, vertigo belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kişniş: Kişniş, antioksidan içeriği sayesinde vertigo belirtilerine karşı koruyucu olabilir.

Badem: Badem, sağlıklı yağlar ve mineraller içerir ve vertigo belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi, iç kulak sağlığını destekleyebilir ve vertigo belirtilerini hafifletebilir.

Bektaşi Üzümü: Bektaşi üzümü, antioksidan içeriği sayesinde vertigo belirtilerini azaltabilir.

Bol Su İçmek: Yeterli su içmek, susuz kalmanın vertigo belirtilerine neden olabileceğini düşünenler için önemlidir.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigoya eşlik eden problemler vertigoya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir.