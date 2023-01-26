İneğin karnına delik açarak gazını çıkarttılar

Veterinerin, bir iğne yardımı ile ineğin karnında delik açarak içeride birikmiş gazı dışarıya çıkarttığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda veterinerin ineğin karnına bir iğne ile müdahale ederek içerideki gazın dışarıya rahat bir şekilde çıkartılmasını sağladığı görüldü.

İneğin karnına yapılan müdahale sonucu içeride biriken gaz hızla boşaltıldı.

Söz konusu gazın içeride birikmesi ilerleyen evrelerde başta büyükbaş hayvanlar olmak üzere çeşitli hayvanlar için hayati bir tehlike haline geliyor.

ADIYAMAN'DA DA BENZER OLAY OLMUŞTU

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde veteriner, karnı şişen ve nefes almakta güçlük çeken ineğin midesinde sıkışan gazı, hortum yardımıyla çıkararak yakmıştı.