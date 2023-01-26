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İneğin karnına delik açarak gazını çıkarttılar

Veteriner, ineğin karnında biriken gazı dışarıya çıkarılış yöntemi gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:44
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Veteriner ineğin karnına delik açarak gazı çıkarttı

İneğin karnına delik açarak gazını çıkarttılar
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Veterinerin, bir iğne yardımı ile ineğin karnında delik açarak içeride birikmiş gazı dışarıya çıkarttığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda veterinerin ineğin karnına bir iğne ile müdahale ederek içerideki gazın dışarıya rahat bir şekilde çıkartılmasını sağladığı görüldü.

İneğin karnına yapılan müdahale sonucu içeride biriken gaz hızla boşaltıldı.

Söz konusu gazın içeride birikmesi ilerleyen evrelerde başta büyükbaş hayvanlar olmak üzere çeşitli hayvanlar için hayati bir tehlike haline geliyor.

ADIYAMAN'DA DA BENZER OLAY OLMUŞTU

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde veteriner, karnı şişen ve nefes almakta güçlük çeken ineğin midesinde sıkışan gazı, hortum yardımıyla çıkararak yakmıştı.

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Adanalıyığ
26.01.2023 11:22
Doğal gaz bulduk dedikleri bu mu?  
 
vatandaş
26.01.2023 11:01
kombide işe yaramı acaba yaa :))))  
 
Gökhan
26.01.2023 10:59
Belgesel kanallarında veteriner belgesellerinde gösteriliyor, yeni bir şey değil. Daha sonra mide dikilir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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