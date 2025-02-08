Veteriner müdürü görevden uzaklaştırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Veteriner müdürü görevden uzaklaştırıldı

Erzincan Belediyesi, sokak köpeklerinin katliam yapıldığı haberler üzerine yaptığı araştırma sonrasında, veteriner işleri müdürü ve ilgili personeli görevden uzaklaştırıldığı açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 Şubat 2025'te bazı sosyal medya ve haber kanallarında sokak hayvanlarına ilişkin yer alan haber ve görüntüler üzerine gerekli idari ve hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü ve ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.

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