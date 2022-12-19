Veterinerlik öğrencileri sığır iskeleti yaptı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğrencileri, anatomi ve temel klinik derslerini uygulamalı hale getirmek için bir çalışma yaptı. Çiftliklerde ölen ineklerin kemiklerinden sığır iskeleti oluşturan öğrenciler, iskelet üzerinde pratik yaparak gelecekteki mesleklerine hazırlanıyor.

"ÖZELLİKLE ÇİFTLİKLERDE ÖLEN İNEKLERİ TERCİH EDİYORUZ"

Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Halime Kara öğrencilerinin çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. İskelet sayesinde dersleri daha iyi işlediklerini söyleyen Kara, "Anatomi ve klinik uygulamalara yaklaşım açısından bize avantaj sağlıyor. 'Canlı hayvana yaklaşırken daha bilinçli olalım' diye iskelet üzerinde incelikle çalışıyoruz. Hem şekil hem de hayvana yaklaşım açısından pratik yaparak arkadaşlarımızı saha tecrübesine hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.



Öğrencilerin iskeleti oluştururken büyük çaba sarf ettiklerini belirten Kara, iskeletin yapım aşamasını şöyle açıkladı:

"Kasaptan alınan inek kemikleriyle de yapılabilir ama kemiklerin erimemesi, parçalanmaması için hayvanın belli bir yaş üstünde olması gerekiyor. Bu yüzden özellikle çiftliklerde ölen inekleri tercih ediyoruz. Ölen inekleri gömmek yerine eğitim amaçlı kullanıyoruz. Kemikleri, sanayi tipi kazanlarda yüksek basınç altında kaynattıktan sonra birleştiriyoruz."

Oluşturulan iskeletin öğrencilerin eğitimine uzun süre katkı sağlayacağını dile getiren Kara, bir sonrakinde de iç organların modellenmesi üzerine çalışacaklarını söyledi.

"UYGULAMALI ÖĞRENDİĞİMİZ İÇİN DAHA ÇOK AKILDA KALIYOR"

Üniversite öğrencisi Saydam Boylu da iskeletin tamamını kendi başlarına yaptıklarını belirtti. Boylu, "Bir şeyleri sözlü duyunca ya da sadece derste işleyince havada kalıyor ama uygulamalı öğrendiğimiz zaman akılda daha çok kalıyor." diye konuştu.

AA