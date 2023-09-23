Vicdanınız batsın. Sahtesini yaptılar beyazlatmıyor

İstanbul’da düzenlenen sahte deterjan operasyonunda piyasa değeri 13 milyon TL olan sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, sahte deterjanla yıkanan çamaşırların beyazlaşmadığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
Vicdanınız batsın. Sahtesini yaptılar beyazlatmıyor

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte deterjan ve şampuan üretildiğine dair alınan ihbarlar sonucu harekete geçti.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Esenyurt’ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan 40 litre şampuan esansı, bin 356 boş şampuan şişesi, bin 300 kilogram toz deterjan ham maddesi, bin 600 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükledikleri tespit edildi.

Sahte deterjanla yıkanan çamaşırların beyazlaşmadığı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen sahte ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.

aw037028-01.jpg

aw037028-02.jpg

aw037028-03-1.jpg

aw037028-05.jpg

aw037028-06.jpg

aw037028-07.jpg

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik Ekonomi
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir