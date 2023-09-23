Vicdanınız batsın. Sahtesini yaptılar beyazlatmıyor

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte deterjan ve şampuan üretildiğine dair alınan ihbarlar sonucu harekete geçti.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Esenyurt’ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan 40 litre şampuan esansı, bin 356 boş şampuan şişesi, bin 300 kilogram toz deterjan ham maddesi, bin 600 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükledikleri tespit edildi.

Sahte deterjanla yıkanan çamaşırların beyazlaşmadığı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen sahte ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.