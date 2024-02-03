Vicdansız nakliyeciler 28 bin TL isteyince inat etti 3 gün boyunca 700 kilometre traktör sürdü. İnadın zaferi

Kaynak: İHA
Vicdansız nakliyeciler 28 bin TL isteyince inat etti 3 gün boyunca 700 kilometre traktör sürdü. İnadın zaferi
Bitlis’te yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş, Kahramanmaraş’tan aldığı traktörü için nakliyeciler 28 bin lira isteyince inat etti, 3 gün boyunca 700 kilometre traktör sürdü.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen, 4 gün önce traktör satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti.

Aldığı traktörü Bitlis’e götürmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL gibi bir fiyat istedi. Vicdansız nakliyeciler tarafından istenilen fiyat karşısında hayrete düşen Emen, inat ederek satın aldığı traktörle yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde kat etti.

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28 BİN TL FİYAT BİÇTİLER

Nakliye firmalarının daha vicdanlı olması gerektiğini belirten Emen, traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığını yaptıktan sonra yola çıktığını söyledi.

Satın aldığı traktörü teslim almak için gittiği Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüğünü belirterek, “Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis’e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis’e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

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