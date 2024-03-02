Vicdansızlar. Yeni doğan bebek yoğun bakımda

Kaynak: İHA
Vicdansızlar. Yeni doğan bebek yoğun bakımda
Pendik'te bir evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlama sesiyle fark edilen bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 04.30 sıralarında 'vicdanınız kurusun' dedirten bir olay yaşındı. İddiaya göre, sabah saatlerinde Bayram Çakır isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağlama sesi duydu. Sesin nereden geldiğini kontrol etmek için dışarıya çıkan Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.

Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan şahsın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Nermin Çakır, "Üst komşu seslendi aşağı indim. Çocuğu aldım sardım eşimle beraber, sonra üst komşu da geldi polisi çağırdık. Onlar geldi çocuk çıplak daha yeni doğmuş ve sağ, eşimle beraber polisi aradık. Sabahtan beri de karakolda önce polis geldi sonra ambulans geldi hastaneye götürdüler" dedi.

Olayla ilgili konuşan Refika Bolat, "Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama kimin bıraktığını bilmiyoruz. Bebeği ambulans götürmüş. Polislerin incelemesi sürüyor" dedi.

papapa.jpg

aw153594-01.jpg

aw153594-02.jpg

Son Haberler
'Türkiye ABD'den IMF desteği istedi'. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı Ekonomi
'Türkiye ABD'den IMF desteği istedi'. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı
Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro. Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı Ekonomi
Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro. Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı
ABD’li bankaya kötü haber. Notu düşürüldü Ekonomi
ABD’li bankaya kötü haber. Notu düşürüldü
Bodrum Eyüp maçında ortalık karıştı. Futbolcunun kafası yarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Arda Turan çılgına döndü Spor
Bodrum Eyüp maçında ortalık karıştı. Futbolcunun kafası yarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Arda Turan çılgına döndü
Dünyanın en iyi sandviçleri sıralamasında zirve Türkiye'nin Gündem
Dünyanın en iyi sandviçleri sıralamasında zirve Türkiye'nin
Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi için büyük para istendi Gündem
Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi için büyük para istendi
İstanbul’da en çok karnabaharın fiyatı arttı Ekonomi
İstanbul’da en çok karnabaharın fiyatı arttı