Victor Nelsson yönetime rest çekti

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson yönetim ile gerçekleştirdiği görüşmede takımdan ayrılmak istediği sözlü olarak bildirdi.

Victor Nelsson yönetime rest çekti

Galatasaray’da geldiği günden beri gösterdiği performansla göz dolduran ve bu sezon kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Victor Nelsson yuvadan ayrılmak istiyor. Danimarkalı yıldızın geçtiğimiz günlerde yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımdan ayrılmak için rest çektiği iddia edildi.

"BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"
Hürriyet’te yer alan habere göre, Danimarkalı stoper Victor Nelsson yönetim ile yaptığı görüşmede “Ben üzerime düşeni yaptım ve sezon başında ayrılmadım. O dönem bana söz verdiniz. Ben şimdi İngiltere ya da İspanya’ya gitmek istiyorum. Lütfen Galatasaray’ı kâra geçirecek teklifi kabul edin” ifadelerini kullandı.

TOTTHENHAM'A GİTMEK İSTYOR
Haberde ayrıca Victor Nelsson’un bu kelimeleri kullanma sebebinin Premier Lig ekiplerinden Totthenham’a transfer olmak istediği ancak sarı-kırmızılıların Londra ekibinin yapmış olduğu teklifi reddetmesi olduğu aktarıldı.

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