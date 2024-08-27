Video çekmek için köye giden 3 arkadaş hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada paylaşmak için video çeken 3 arkadaş, paranormal olaylarla karşılaşabileceklerini düşünerek köye gitti. 3 arkadaş video çekmeye başladıkları sırada yerde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştı. Uzun süredir hareketsiz olarak bulunan adamın önce baygın olduğunu düşünen üç arkadaş, adamın ölmüş olduğunu fark etti.

Yolun ortasında bir erkek cesedi gören 3 arkadaştan Alper Yılmaz o anları şöyle anlattı:

"Orada tam sunuma hazırlanırken hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüm. Döndüm ve ‘bir gelin, ben bir şey gördüm dedim. Ali’ler de rahmetli abiyi canlı sandılar. Ben ‘adam ölmüş’ dedim. Ondan sonra yanına gittik başta değişik bir varlık sandık. Ama yanına gittiğimizde öyle olmadığını gördük ve amcanın rahmetli olduğunu gördük. Olayı yaşadığımız yerde direkt jandarmaları aradık. Jandarmalar geldi, daha sonrasında sosyal medyaya videoyu yüklediğimde tabii sansürlü olarak yüklediğimiz için inanmayanalar oldu. Fakat rahmetli amcanın ailesi bana ulaştı. Onu bulduğumuz için teşekkür ettiler bize. Allah korusun biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi, yabani hayvanlar var doğada. Aldığımız kötü yorumların yanında bu dua da bize yetti. Bize ‘Allah razı olsun’ dediler ve teşekkür ettiler”

“KÖYDE SADECE 2 KİŞİ YAŞIYORMUŞ”

Köyde sadece 2 kişinin yaşadığını belirten Abdullah Demir, "Ambulanstaki çalışanlar ve jandarmalar kokudan ilk başta yanaşamadılar. Cenazenin ne zaman öldüğünü tam bilmiyorum. Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş. Bu iki kişiden biri olan bu amcanın gece gece vefat ettiğini söylüyorlar ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Olay sonrasında jandarma ekipleri ifadelerimizi aldılar. İfadeden sonra bıraktılar bizi. Aslında köy heyelandan dolayı boşaltılmış. Fakat bazı sosyal medya içerik üreticileri ‘cinli köy’ olarak paylaşmış burayı köyün muhtarı da gelip ‘öyle bir şey yok’ dedi bize. Biz de aslında bunu araştırmak için gelmiştik” dedi.